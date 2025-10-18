Sahte e-imza davasında bir numara yakalandı

Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin yargılandığı davada tahliye edilen ve savcılığın itirazı üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı verilen bir numaralı sanık Ziya Kadiroğlu yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve YÖK Eğitim ve Öğretim Başkanı'nın yanı sıra 14 üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemes'ince 10 Ekim'deki duruşmada, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti. Mahkeme, tahliye edilen sanıkların tekrar tutuklanmasına karar vermişti.