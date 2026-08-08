Sahte ekspertizle vatandaşlık çetesine 32 tutuklama

İstanbul'da sahte ekspertiz raporları kullanılarak gerçekleştirilen gayrimenkul satış işlemleriyle usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 48 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazandıran, 2.5 milyarlık muvazaalı işlem gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 687 yabancı uyruklu kişinin usulsüz şekilde alınan Türk vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken şirketlere kayyum atanmıştı.