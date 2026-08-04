Sahte ekspertizle vatandaşlık vurgunu! 72 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı sürecini suistimal eden sahte ekspertiz ağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağladığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 72 şüpheli yakalandı.

YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK DENETİM MEKANİZMASI

Bakanlık, yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, yabancı yatırımcıların taşınmaz edinimi, sabit sermaye yatırımı, döviz mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi gibi yatırım seçenekleriyle vatandaşlığa başvurabildiğini hatırlattı. Açıklamada, taşınmaz yatırımlarında değerleme raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı kuruluşlar tarafından hazırlandığı, 2024 yılı itibarıyla ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Gayrimenkul Değerleme AŞ (GEDAŞ) tarafından düzenlenen raporlar doğrultusunda yatırım uygunluk belgesi verildiği ifade edildi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILIYOR

Yatırım uygunluk belgesinin düzenlenmesinin ardından başvuru sahiplerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kapsamlı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulduğu, olumlu sonuç alınması halinde vatandaşlık işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandığı kaydedildi.

6 BİN 134 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLDİ VEYA GERİ ALINDI

Denetimlerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal eden kişi ve yapılara yönelik incelemeler sonucunda, muvazaalı veya usulsüz işlem yaptığı belirlenen 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesinin iptal edildiği, aile fertleriyle birlikte 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiği bildirildi. Öte yandan, vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve milli güvenlik açısından sakıncalı olduğu değerlendirilen 263 yatırımcı ile aile fertlerinden oluşan 743 kişinin vatandaşlığı da hukuki şartların oluşmadığı gerekçesiyle geri alındı. Böylece toplamda 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi veya geri alındı.

Bakanlık, 11 Şubat 2026 tarihinden itibaren yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 443 yatırımcı ile aile fertlerinden oluşan 1.358 kişinin daha Türk vatandaşlığının iptal edildiğini, ayrıca milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakıncalı görülen 7 kişinin vatandaşlığının geri alındığını açıkladı.

"HER TÜRLÜ USULSÜZLÜKLE MÜCADELE SÜRECEK"

Açıklamada, operasyonun başvuru öncesinde düzenlenen sahte ve usulsüz belgelere yönelik olduğu vurgulanarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmalinin bulunmadığı belirtildi. Tespit edilen tüm usulsüzlüklerin adli mercilere bildirildiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla yatırım yoluyla vatandaşlık süreçlerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin titizlikle denetlendiğini belirterek, her türlü yasa dışı yapı ve usulsüzlüğe karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.