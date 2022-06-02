Haberler Yaşam Haberleri Sahte Güneş Gözlüğü Nasıl Anlaşılır? Güneş Gözlüğünün Orijinal Olup Olmadığı Nasıl Belli Olur?
Giriş Tarihi: 2.6.2022 16:44 Son Güncelleme: 2.6.2022 16:44

Sahte Güneş Gözlüğü Nasıl Anlaşılır? Güneş Gözlüğünün Orijinal Olup Olmadığı Nasıl Belli Olur?

Sahte Güneş Gözlüğü Nasıl Anlaşılır? Güneş Gözlüğünün Orijinal Olup Olmadığı Nasıl Belli Olur?

Güneş gözlükleri yılın her ayında kullanabilen en önemli aksesuarlardan biridir. Gözlerimizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden güneş gözlükleri sayesinde kurtarabiliriz. Kimi zaman güneş gözlüğü satın aldığımız yerlerde orijinal olduğu söylenen imitasyon gözlükler alabiliyoruz. Bu yüzden sahte güneş gözlüğü nasıl anlaşılır? Konusu oldukça önem taşıyor. Eğer bir güneş gözlüğü sahteyse gözümüzü güneşin etkilerinden korumak isterken daha da zarar verebiliriz. En önemli organlarımızdan biri olan gözlerimizin sahte güneş gözlüğüne maruz kalmaması için uygulayabileceğimiz birkaç püf nokta bulunuyor. Peki, güneş gözlüğünün orijinal olup olmadığı nasıl belli olur? İşte burada siz sevgili okurlarımız için güzel bir araştırma yaptık.

Kışın birçok kez kullandığımız yazın ise mutlaka her gün kullanmamız gereken nadide aksesuar olan güneş gözlüğü, belli malzemelerden üretilir. Bu malzemelerin ne olduğunu ve sıkça arama motorlarında sorulan sahte güneş gözlüğü nasıl anlaşılır? Sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızı takip etmelisiniz. Sadece güneş gözlüğü değil optik gözlüklerin de sahte malzemelerle üretilmiş olanları da piyasada mevcuttur. Bu yüzden, optik gözlük ve güneş gözlüğünün sahte olup olmadığı nasıl belli olur? Gibi aklınızda kalan tüm soru işaretlerini sizler için derlediğimiz haberimiz ile giderebilirsiniz.

Sahte Güneş Gözlüğü Nasıl Anlaşılır?

Güneş gözlüklerinin ana maddelerinde polarize cam, Ultraviyole filtresi, CE işareti gibi birçok etken bulunur. Sahte güneş gözlüklerinde bu maddelerin maliyet yüksekliği dolayısıyla kullanılmaması muhtemeldir. Orijinal bir güneş gözlüğünün mutlaka bir marka simgesi bulunmalıdır. Merdiven altı üretimlerde güneş gözlüklerine marka etiketi konulmamaktadır. Bir diğer unsur ise CE işaretidir.

Sahte güneş gözlüklerinde bu ifadeyi hiçbir şekilde göremeyeceğiniz gibi orijinal güneş gözlüklerinde bu işaret mutlaka bulunur. CE işareti bir ürünün hayvan ya da insan kullanımına uygun olduğunu ve canlıya hiçbir şekilde zarar verilmeyeceğinin simgesidir. Takdir edersiniz ki bu açıklamalara sahip bir simgenin dolayısıyla sahte gözlükler üzerinde kullanılması mümkün değildir.

Orijinal güneş gözlüklerinde kullanılan bir diğer madde ise Ultraviyole (UV) filtresidir. Henüz hamur halindeyken kullanılan filtre, gözlük camlarına eklenerek gözlük üzerine yansıyan UV ışınının gözlere girmeden geri yansımasını sağlar. Böylece gözlerimiz güneşin zararlı etkilerinden kurtulmuş olur. Bu aşamada gözlüğün polarize olduğu söylenir. Bir gözlüğün polarize olup olmadığını anlamak için gözlüğü takıp güneşe bakmanız yeterli olacaktır. Orijinal polarize bir güneş gözlüğü ile güneşe baktığınız zaman gözlerinizde yanma, batma hissi olmayacaktır.

Sahte Gözlük Nasıl Anlaşılır?

Tıpkı güneş gözlüklerinde olduğu gibi optik gözlüklerde de orijinallik sorgulamasını CE sertifikası, varsa UV filtresi ve marka etiketi ile anlayabilirsiniz. Ayrıca, optik gözlüklerde mutlaka garanti belgesi bulunmalıdır. Satın aldığınız bir gözlüğün yüzde 100 garantili kağıdı bulunmuyorsa o gözlüğün sahte olma ihtimali yüksektir. Ayrıca optik gözlüklerde numaralandırma sisteminde bir takım hatalar olur. Örneğin 2 numara kullanıyorsanız 1 ya da daha düşük numaralı gözlüğü sizlere orijinal optik gözlük olarak lanse edebilirler.

Gözlerimizin kıymetini bilmeli ve kullandığımız gözlüklerin sahte olmamasına dikkat etmeliyiz aksi takdirde gözlerimiz zararlı etkilerden korunamaz ve ileriki yaşlarda katarakt gibi sorunlu göz hastalıklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumu engellemek için orijinal güneş gözlükleri ve orijinal optik gözlükler kullanmaya dikkat etmeliyiz.

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Sahte Güneş Gözlüğü Nasıl Anlaşılır? Güneş Gözlüğünün Orijinal Olup Olmadığı Nasıl Belli Olur?
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