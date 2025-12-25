Sahte içki depolarına baskın

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yılbaşı öncesi sahte içki operasyonları düzenledi. Son olarak İstanbul ve Antalya'da 8 adrese baskın yapıldı. Sahte içki imalatı yapan, depolayan ve piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin sahte içki ve kaçak alkolleri, yüzey temizleyici şişelerine dezenfektan etiketi yapıştırarak ambalajladıkları ve sosyal medya üzerinden satışa sundukları saptandı. Yaklaşık 16 ton sahte içki ve kaçak alkol, filtreleme cihazları ve damıtma sistemi ele geçirildi. İstanbul'da çok sayıda şişelenmiş sahte içki bulundu. Aynı kapsamda İstanbul'da yapılan bir diğer baskında da 1.5 ton sahte içki ele geçirilmiş ve 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.