Sahte ikamet izni ağına yönelik operasyonda yeni gelişme: 10 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "Göçmen Kaçakçılığı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik", "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon talimatı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü gelen talimatın ardından operasyon için düğmeye bastı.

SAHTE BELGELERİN İZİ SÜRÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan başka tahkikatlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırmalarda, sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönünde şüphe oluştu. Bunun üzerine suç şüphelisi şahıslar tespit edilerek soruşturma işlemlerine başlandı.

268 YABANCIYA SAHTE BELGELERLE İKAMET İZNİ

Yapılan araştırmalarda, 78 şüphelinin 268 yabancı uyruklu şahsa sahte belgelerle ikamet izni aldığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 6'si il dışı, 45'i İstanbul ilinde toplam 57 şüpheli geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

SAHTE KİRA SÖZLEŞMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların yapılan telefon incelemelerinde ve alınan şüpheli ifadelerinde; sahte evrakları hazırlayan ve taahhütname verecek şahısları organize ettigi anlaşılan toplamda 10 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, sözde danışmanlık şirketinde sahte noter onaylı kira sözleşmeleri ele geçirilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplamda 67 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.