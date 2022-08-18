Sahte ilanla otomobil satışı: Gerçeği öğrenen emlakçı şoke oldu!

"İLANI GÖRÜNCE KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"



Zafer Türk, "Tanımadığım biri aracımla ilgili internette satılık diye ilanı vermiş. Görünce şok geçirdim, kendimi kötü hissettim. Psikolojim bozuldu. Hemen karakola gidip, şikayetçi oldum. İnternet sitesi ve ilanı yayınlayan kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim aracım satılık ama, internette ilan vermedim. İlandaki numarayla alıcı gibi iletişime geçtim. Adam milleti dolandırmak için böyle bir sahte ilan açmış. Benim ruhsattaki ismimi bir şekilde silip, kendi ismini yazmış. Adam pişkin pişkin konuşuyor. Kendisi ile yazıştığımızda aracı görmek istediğimi söyledim. Kendisinin il dışında olduğunu, aracın yine benim ikamet ettiğim bir sokakta kapalı otoparkta olduğunu söyledi. Adam başkasının aracıyla milleti dolandırmaya çıkmış. Kimse bunlara itibar etmesin. Kapora alıp insanları dolandırıyorlar" dedi.