Sultangazi'de gayrimenkul danışmanlığı yapan Zafer Türk, otomobilini arka camına astığı ilanla satışa çıkardı. Alıcı çıkmasını beklerken, bir esnaf arkadaşından, aracının satılık ilanını bir internet sitesinde gördüğünü duydu. Otomobili için 465 bin TL fiyat verildiğini gören Türk, ilandaki numarayı alıcı gibi aradı. Karşısındaki kişinin kendisinden kopara istediğini söyleyen Türk, "Bu ilanlara kimse itibar etmesin. Kapora alıp insanları dolandırıyorlar" dedi.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gayrimenkul danışmanlığı yapan Zafer Türk, otomobilini satışa çıkardı. Türk, otomobilinin arka camına astığı satılık ilanıyla alıcı çıkmasını bekledi. Bu sırada esnaf arkadaşı, bir internet sitesinde aracın satılık ilanını gördüğünü söyledi. Türk, internete ilan vermedeği halde aracının kimler tarafından satışa çıkarıldığını öğrenmek için harekete geçti. İlandaki numarayı arayan Türk, ikinci şoku kendisinden kapora istemesiyle yaşadı. Polise ihbarda bulunan Türk, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Türk, ilanı yayınlayan siteden ve ilanı veren kişiden şikayetçi oldu.

"İLANI GÖRÜNCE KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"

Zafer Türk, "Tanımadığım biri aracımla ilgili internette satılık diye ilanı vermiş. Görünce şok geçirdim, kendimi kötü hissettim. Psikolojim bozuldu. Hemen karakola gidip, şikayetçi oldum. İnternet sitesi ve ilanı yayınlayan kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim aracım satılık ama, internette ilan vermedim. İlandaki numarayla alıcı gibi iletişime geçtim. Adam milleti dolandırmak için böyle bir sahte ilan açmış. Benim ruhsattaki ismimi bir şekilde silip, kendi ismini yazmış. Adam pişkin pişkin konuşuyor. Kendisi ile yazıştığımızda aracı görmek istediğimi söyledim. Kendisinin il dışında olduğunu, aracın yine benim ikamet ettiğim bir sokakta kapalı otoparkta olduğunu söyledi. Adam başkasının aracıyla milleti dolandırmaya çıkmış. Kimse bunlara itibar etmesin. Kapora alıp insanları dolandırıyorlar" dedi.