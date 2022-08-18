Sahte kaymakam bu kez yakalandı

Trabzon'da önceki gece Ortahisar ilçesi Meydan civarı Atatürk alanında gezen 22 yaşındaki Umutcan Karabacaklı, polis ekiplerine sahte kaymakam kimliğini göstererek kendisini Ayasofya Mahallesine götürmelerini istedi.
Kaymakam kimliğini gören ekipler Umutcan Karabacaklı'yı polis otosuyla istediği yere götürdü. Hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler durumu operasyonel birimlere bildirdi. Bölgeye gelen Asayiş Şubeye bağlı Güven Timleri yaptıkları araştırma sonucunda Aydın nüfusuna kayıtlı olan Umutcan Karabacaklı'nın sahte kaymakam kimliğiyle farklı illerde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma suçlarının olduğunu tespit etti.
Ekipler sahte kaymakam Umutcan Karabacaklı'yı gözaltına aldı.