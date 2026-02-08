Sahte MİT’çilere gerçek polis şoku

Batman'da şüphelilerin, uyuşturucu ticareti suçundan mahkûm olan bir şahsın yakınlarına ulaşarak, "dosyayı bozma ve cezayı iptal ettirme" vaadinde bulundukları tespit edildi. Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak pazarlayan zanlıların, mağdurları ikna etmek ve inandırıcılıklarını artırmak için yapay zekâ teknolojilerini kullanarak sahte dijital veriler oluşturdukları saptandı. Batman merkezli yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basan emniyet güçleri, Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 şüpheli gözaltına alındı.