Sahte MİT’çilere polis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişinin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğu izlenimini vererek dolandırıcılık eylemleri yaptığı tespit edildi.

5 MİLYON LİRA ALDILAR

Şüpheliler Süleyman S., Gökhan Hüseyin S. ve Abdullah D.'nin bu yolla güven oluşturarak Halil İbrahim Ç.'yi hedef olarak belirledikleri, Halil İbrahim Ç.'ye cinayet suçundan yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini söyledikleri ve kendisinden bu vaat karşılığında 100 bin dolar ve 100 bin lira ödeme aldıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sonucu 3 şüpheli de gözaltına alındı.