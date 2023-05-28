Sahte müşahit yakalandı

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı bünyesinde ilçedeki Gündoğdu Nene Hatun Ortaokulu'nda okul sorumlusu olan Serkan Şahin, sahte AK Parti müşahit kartıyla okulda ve sandıkların çevresinde dolaşarak insanları yanlış yönlendiren bir kadının olduğunu belirledi. Yapılan incelemede sahte kartlı kişinin AK Parti müşahidi olmadığı anlaşılırken kadın hakkında polis tarafından tutanak tutuldu ve okul çevresinden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili konuşan AK Parti okul sorumlusu Serkan Şahin, AK Parti müşahit kartı olan ve yanlış yönlendirme yapan avukat bir hanımefendi hakkında şikâyet aldıklarını belirterek, "Görev kâğıdını sorduğumuzda ilk başta çekindi, ısrar edince gösterdi. Sadece ismi yazıyordu, sandık ve TC kimlik numarası yazmıyordu. Kendisi ilçede görevli listesinde de yoktu. Polisleri çağırtıp ifadesinin alınmasını istedik. Tutanak tutturduk. Bizim müşahidimiz olmadığının tespitini yaptırarak seçim bölgesinden uzaklaştırılmasını sağladık. Sakin bir oy kullanma süreci yaşanırken bu kim olduğunu pek de tespit edemediğimiz kişiler sebebiyle tansiyon yükseldi. Burada farklı amaçlarla tansiyonu yükseltmeye çalıştılar" dedi.