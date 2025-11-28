Haberler Yaşam Haberleri Sahte nakliye şirketi çökertildi: 4 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, operasyonla Uşak'ta yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelileri ve kullandıkları araç tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Uşak ilinde gerçekleştirilen operasyonla şüphelileri, dolandırıcılığa konu malzemeler ve suçta kullanılan sahte plakalar ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

