Sahte oturum belgesiyle 14 bin dolarlık vurgun! 3 ilde operasyon: 9 gözaltı

FİLİPİNLİ GÖÇMENLERİ HEDEF ALDILAR

Soruşturmada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde Filipinler uyruklu kişilere yönelik "oturum izni çıkarma" vaadiyle dolandırıcılık olaylarında son dönemde artış yaşandığı belirlendi. Şüphelilerin, ülkemize çalışma amacıyla gelen göçmenlere sahte evrak düzenleyerek oturum izni alabileceklerini söyledikleri, bazı kamu görevlileriyle bağlantılı oldukları izlenimi vererek güven kazandıkları tespit edildi. Bu yöntemle mağdurlardan haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı.

PROJELİ VE TEKNİK TAKİP SONUCU DEŞİFRE EDİLDİ

Projeli ve teknik takipli çalışmalar sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, suça iştirak ettikleri belirlenen 2'si Türk vatandaşı, 7'si Filipin uyruklu toplam 9 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi.

SAAT 06.00'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Bugün saat 06.00 itibarıyla gerçekleştirilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delile de el konuldu. Şebekenin daha önce 7 Filipinli mağduru sahte oturum belgesi düzenleyerek toplam 14 bin dolar dolandırdığı da tespit edildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Şüphelilerle ilgili soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Başsavcılık tarafından her türlü suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.