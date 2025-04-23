Sahte piyango çetesi çökertildi

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin yasa dışı yollarla kendi geliştirdikleri sisteme uygun olarak üç haneli sahte piyango biletleri bastırarak bu biletleri elden ve internet üzerinden sattıkları tespit edildi. Ayrıca, gerçek Milli Piyango çekilişlerinde çıkan büyük ikramiye numaralarına göre "büyük", "orta" ve "küçük" kategorilerde sözde ikramiye dağıttıkları belirlendi.

Örgüt üyelerinin, son bir yıl içerisinde kendi aralarında belirledikleri şifreli ifadelerle toplamda 105 milyon 74 bin 773 TL tutarında para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

23 Nisan resmi Milli Piyango çekilişi öncesinde, düzenlenen operasyonda; 7.355 adet sahte piyango bileti (yaklaşık 20.300.000 TL değerinde), 19 adet tombala kartı, 2 milyon 300 bin TL değerinde nakit para (158.930 Suudi Arabistan Riyali, 150.600 TL, 9.850 ABD Doları ve 750 Euro), 9 adet satılmış biletlere ait koçan (yaklaşık 2.500.000 TL değerinde), 2 adet bilet afişi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülüyor.