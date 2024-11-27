Sahte plaka çetesi çökertildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, kentte sahte plaka ve araçların yurtdışı çıkışları için kullanılan yeşil sigorta, sahte dolaşım belgesi gibi bir resmi belgelerde sahtecilik yapan çete üyelerini takibe aldı. Edirne KOM ve İstihbarat ekipleri Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler 3 iş yeri ve 1 ikamete eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 6 adet sahte olduğu değerlendirilen Türk ve yabancı plaka, plaka basımında kullanılan 60 tonluk pres, plaka boyama makinesi, dijital baskı makinesi, 250 adet çift halinde plaka basımında kullanılan harf ve rakam kalıpları, farklı firmalara ait kaşe, 45 adet sahte yeşil sigorta yapımında kullanılan yeşil renkli boş sayfa, 16 adet sahte yeşil sigorta, 5 adet yeşil kart sigorta poliçesi, 3 adet sahte transit refakat belgesi, 7 adet sahte dolaşım belgesi bir çok sahte evrak ele geçirildi.

'TÜRK PLAKALI ARAÇLARA SAHTE YABANCI PLAKA'

Yapılan baskınlarda ele geçirilen yabancı plakaların, Türk plakalı araçlara takıldığı öğrenildi. Bu plakalar ayrıca suç işlemek için kullanılan araçlarda da kullanılabileceği belirtildi. Araçların ayrıca yakalanması olan ya da trafikten men edilen araçlar da kullanılmak için hazırlana bileceği ifade edildi. Plakalar harici sahte evrakta hazırlanan yeşil sigortalar araçların yurtdışına çıkışlarında kullanıldığı, Edirne'de birçok aracın Bulgaristan ve Yunanistan'a çıkış yaparken bu belgeleri kullandığı belirtildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı başarılı operasyonla 9 şüpheli gözaltına alınarak, sahre plaka çetesi çökertildi.

Polis, ele geçirilen malzemelerle birlikte, 'vergi usul kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçu' işleyen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.