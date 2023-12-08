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Giriş Tarihi: 8.12.2023 10:16 Son Güncelleme: 8.12.2023 10:32

Sahte polis gerçek polislere yakalandı

İzmir'de telefonda kendisini polis olarak tanıtıp terör örgütü yalanıyla kandırdığı R.K. isimli vatandaşın evdeki altınlarını alan dolandırıcı İ.A. vurgunu yaptıktan sonra taksiyle giderken motosikletli Yunus timlerine suçüstü yakalandı. İ.A.'nın üzerine yapılan aramada 17 bilezik, 2 altın kolye, 4 adet beşi bir yerde reşat altını, 25 adet çeyrek altın, 1 gram altın, 9 adet reşat altın ve 9 adet ata altın ele geçirildi. İ.A. polisler tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sahte polis gerçek polislere yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı ve motosikletli Yunus timleri, 6 Aralık günü Bornova ilçesinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan bir ticari takside tedirgin davranışlarıyla dikkat çeken İ.A.'nın üzerine yapılan aramada 17 bilezik, 2 altın kolye, 4 adet beşi bir yerde reşat altını, 25 adet çeyrek altın, 1 gram altın, 9 adet reşat altın ve 9 adet ata altın ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise İ.A.'nın bir çok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

SAHTE POLİS GERÇEK POLİSLERE YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucu sahte polis İ.A.'nın, R.K. adlı bir vatandaşı telefonla arayıp, kendisini emniyet mensubu olarak tanıttığı ve hesapların terör örgütlerinin eline geçti diyerek korkutup dolandırdığı öğrenildi. R.K.'nın altınlarını alan şüphelinin, altınları aldıktan hemen sonra polise yakalandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sahte polis gerçek polislere yakalandı
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