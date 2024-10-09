Sahte polis kimliği ile yakalanan şoför adliyeye sevk edildi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri Amirliğine polisler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımındaki uygulama noktasında şüphelendikleri Almanya plakalı aracı durdurdu. Duran aracın sürücüsü Ünsal D. (19), sahte polis kimliğini ve silahını gösterdi.

ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Bunun üzerine durumdan şüphelenen polisler, şahsı bekletip savcılığa haber verdi. Savcılığın arama izni vermesinin ardından polis ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramanın ardından aracın içinde 50 bin Euro, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 48 adet fişek, 1 adet silah ruhsatı, 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet sahte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel kartı, 1 adet sahte İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel giriş kartı,1 adet sahte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Milli istihbarat Teşkilatı kartı, 1 adet sahte Kempo Savunma Sporları Federasyonu kartı, 1 adet biber gazı, 1 adet tablet, 1 adet teçhizat kemeri ele geçirildi.

"POLİSLİĞE ÖZENDİĞİM İÇİN 3D YAZICI İLE KENDİM YAPTIM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürülen şüpheli Ünsal D. isimli şahıs ile yapılan detaylı görüşmede kendisinin özel şoför olarak bir şirkette çalıştığını, polisliğe özendiği için bahse konu kimlik kartlarını kendisinin 3D yazıcıyla çıkarttığını, şarjörlere bastığı fişekleri ağırlık olsun diye taşıdığını beyan etti. Ünsal D. isimli şahıs gerekli işlemlerin ardından Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi.