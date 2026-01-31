Sahte polis tuzağı otogarda bozuldu

Ankara'da yaşayan yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, "Hesaplarınız ele geçirildi, altınlarınızı bize teslim etmeniz gerekiyor" yalanıyla yaşlı kadını ikna etti. Şüpheliler, belirlenen adreste maske ve kapüşon takarak yaklaşık 250 gram ziynet eşyasını elden aldı.Ziynet eşyalarını teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Ankara Otogarı'ndan İstanbul'a giden bir otobüse bindiğini tespit etikleri şüpheyi Sakarya'da kıskıvrak yakaladı.Yapılan incelemelerde, şüphelilerin tespit edilmemek amacıyla maske ve kapüşon kullandıkları, mağduru korku ve panik ortamı oluşturarak ziynet eşyalarını teslim etmeye zorladıkları belirlendi. Yakalanan şüphelinin cep telefonu incelemesinde, olayda birlikte hareket ettiği tespit edilen ikinci şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen tüm altınlar yaşlı kadına teslim edilirken yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.