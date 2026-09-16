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Giriş Tarihi: 16.09.2026 16:02

Sahte polislerden 7 milyon liralık vurgun: 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi!

Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, kimliğinin bir dolandırıcılık olayında kullanıldığını söyledikleri vatandaşın yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını aldı. Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İHA
Sahte polislerden 7 milyon liralık vurgun: 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi!
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran Z.İ, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce telefonla arandığını ve kimliğinin bir dolandırıcılık olayında kullanıldığının söylendiğini belirtti. Yaklaşık 7 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını şahıslara elden verdiğini beyan eden Z.İ'nin başvurusu üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli Antalya'da, 1 şüpheli ise il dışında yakalandı. Soruşturma kapsamında olayda 2 ayrı korsan taksinin kullanıldığı belirlendi. Korsan taksi sahiplerine idari para cezası uygulanırken, 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA

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Sahte polislerden 7 milyon liralık vurgun: 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi!
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