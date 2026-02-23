Sahte savcı gerçek adaletle tanıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, İETT
otobüsünde kendisinin savcı olduğunu iddip, başörtülübaşka bir kadın yolcuya, "Yobaz, hava almayan beynine hava sokarım, seni öldüreceğim" gibi akılalmaz ifadeler kullanan Y.S hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Y.S. buradaki sorgusunun ardından 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.