Sahte savcı ve polis çetesine ceza yağdı! 24 vatandaşı 2.5 milyon lira dolandırdılar

İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini avukat, savcı, polis, banka çalışanı ve çeşitli kamu görevlileri olarak tanıtıp dolandıran şebekenin yargılandığı davada karar çıktı. 29 Nisan 2024 tarihinde emniyet birimlerine gönderilen ihbar e-postası, dolandırıcılık yapan örgütün çökertilmesine zemin hazırladı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir dolandırıcılık şebekesi, internet üzerinden sahte ilanlar vererek ürün satışı, araç kiralama ve çeşitli hizmetler adı altında çok sayıda kişiyi dolandırdı. Vatandaşları, banka çalışanı gibi arayarak hesaplarındaki paraları ele geçirdiği öğrenildi.

ÇETE 2 AY İÇERİSİNDE ÇÖKERTİLDİ

Olaya ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda örgüt üyelerinin kimlikleri, kullandıkları hatlar ve para trafiği tek tek ortaya çıkarıldı. Yapılan telefon dinlemeleri, teknik takipler ve mali incelemeler sonucunda şüphelilerin yaklaşık 2 aylık süreçte deşifre edildiği belirtildi.

PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Yapılan tespitlere göre örgüt üyeleri, mağdurlarla doğrudan temas kuran kişiler, banka ve kripto hesaplarını temin eden kişiler ile yöneticiler arasında hiyerarşik bir yapı oluşturdu. Dolandırıcılıktan elde edilen paraların üçüncü kişilere ait hesaplar üzerinden kripto para sistemine aktarıldığı ve izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

MAĞDURLARI MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDILAR

24 kişiyi toplam 2 milyon 234 bin TL dolandıran örgüt hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesince, suç örgütünün süreklilik gösteren bir yapı içerisinde hareket ettiği, görev paylaşımı yaptığı ve haksız kazanç elde etmeyi amaçladığı vurgulandı.

ÖRGÜT LİDERİ VE YÖNETİCİLERİNE CEZA YAĞDI

9 aylık yargılama sürecinin ardından mahkeme kararını verdi. Örgüt lideri Kadir Deniz ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık, ayrı ayrı 71 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık beraat ederken diğer sanıklar ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.