Sahte savcılara gerçek polis şoku

Konya
'da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaklaşık 7 milyon liralık altın ile 14 bin lirasını alıp dolandırarak iki farklı taksiyle kaçan 2 şüpheli, Bolu
'da yakalandı. Ziynet eşyalarının tamamı bulunurken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Olay, perşembe günü Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Arif Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, evdeki para, ziynet eşyaları ve yüklü miktardaki altının kendilerine verilmesini sağladı. Dolandırılan kişi kendisinin kandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. İstanbul yönüne gittikleri tespit edilen şüpheliler için harekete geçen ekipler, A.K. ve D.Y.G.'yi Bolu Anadolu Otoyolu'nda yakalayarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınarak Konya'ya getirilen A.K. ve D.Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Altınların tamamı da ele geçirildi.