Sahte sitelerle dolandırdılar parayı Kapalıçarşı’da akladılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen dev operasyonla, kamu kurumlarının sitelerini kopyalayıp vatandaşı dolandıran siber suç ağı çökertildi. 313 milyon liralık vurgun yapan çetenin, suç gelirlerini Kapalıçarşı üzerinden "altın ticareti" süsü vererek akladığı ortaya çıktı. Operasyonda 120 milyon liralık mal varlığına el konulurken 48 şüpheli yakalandı. BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini bire bir kopyalayarak vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılar elde ettiği geliri; paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz bürolarına aktardı. Söz konusu paraların, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve suç gelirinin yasal finansal sisteme sokulduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks bir yaşam sürdükleri de öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda, şüpheli para hareketlerinin zincirleme şekilde gizlendiği, aklama sürecinin profesyonel yöntemlerle yürütüldüğü vurgulandı. Raporda, işlemlerin büyük bölümünün sahte ticari faaliyet görüntüsü altında yapıldığına dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında 1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil, 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.