Sahur vakti dehşeti yaşattı

Kütahya Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kıraathanede dün sahur vakti meydana gelen olayda henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, kıraathanedeki müşteri Yiğit Korkmaz'a bıçakla saldırdı. Omuz ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Korkmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç tedaviye alınırken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.