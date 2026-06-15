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Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:38

Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 50’nci sanat yılını memleketinde kutladı

Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, doğduğu şehir Adana’da başlayan 50’nci sanat yılı yolculuğunun ilk konserinde sevenleriyle Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesinde buluştu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 50’nci sanat yılını memleketinde kutladı
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Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan 50'nci sanat yılını memleketi Adana'da düzenlenen gecede kutladı. "Ahmet Selçuk İlkan 50. Sanat Yılı Konseri", Sarıçam Belediyesi ana sponsorluğunda Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geceye sanatseverler büyük ilgili gösterdi. Gece boyunca sanatçının unutulmaz şiirleri ve eserleri büyük beğeni toplarken, yurt dışından Türkiye'nin dört bir yanından gelerek, alanı dolduran sanatseverler duygu dolu anlar yaşadı.

Sarıçam'ın son yıllarda kültürel ve sanatsal faaliyetlerle Adana'nın önemli merkezlerinden biri haline geldiğini kaydeden Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de çiçek gönderdiği geceye katılanlara özel selamlarını da iletti. Başkan Uludağ, "Bugün burada yalnızca bir konser gerçekleştirmedik. Türk edebiyatına ve Türk müziğine yarım asır boyunca yön veren hemşerimiz Ahmet Selçuk İlkan'ın 50 yıllık sanat yolculuğuna hep birlikte tanıklık ettik" dedi.

Yoğun katılımın yaşandığı gece, Ahmet Selçuk İlkan'ın unutulmaz eserleri eşliğinde çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

#ADANA #TÜRKİYE #SARIÇAM

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Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 50’nci sanat yılını memleketinde kutladı
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