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Giriş Tarihi: 21.8.2022 17:20

Sakar Şakir oyuncuları kim, konusu ne? Show TV Sakar Şakir nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Kemal Sunal filmleri izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Klasiklerinden biri olan film için Sakar Şakir oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yapımın yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Yapım, film müziği ile hatırlanmakta. Geçtiği yerler itibariyle Sakar Şakir nerede çekildi sorusunu yöneltiyor. Show TV’de gösterime girecek olan Sakar Şakir konusu ne? Sakar Şakir oyuncuları kim? İşte detaylar!

Sakar Şakir oyuncuları kim, konusu ne? Show TV Sakar Şakir nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

21 Ağustos 2022 tarihinde Show TV ekranlarında Kemal Sunal'ın başyapıtlarından Sakar Şakir çıkacak. Seyirciler de Sakar Şakir oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Sakar Şakir konusu ne? Sakar Şakir nerede çekildi, İstanbul'un hangi ilçesinde? İşte Show TV yerli sinema kuşağı hakkında detaylar!

SAKAR ŞAKİR KONUSU

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.

Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ali Şen

Adile Naşit

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç

Ayfer Feray

İhsan Yüce

Celal Yonat

SAKAR ŞAKİR NEREDE ÇEKİLDİ, BAKKAL NEREDE?

Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.

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Sakar Şakir oyuncuları kim, konusu ne? Show TV Sakar Şakir nerede çekildi, vizyon tarihi ne?
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