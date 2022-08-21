Sakar Şakir oyuncuları kim, konusu ne? Show TV Sakar Şakir nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

21 Ağustos 2022 tarihinde Show TV ekranlarında Kemal Sunal'ın başyapıtlarından Sakar Şakir çıkacak. Seyirciler de Sakar Şakir oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Sakar Şakir konusu ne? Sakar Şakir nerede çekildi, İstanbul'un hangi ilçesinde? İşte Show TV yerli sinema kuşağı hakkında detaylar!
SAKAR ŞAKİR KONUSU
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.
Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)
SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI
Kemal Sunal
Ali Şen
Adile Naşit
Ünal Gürel
Macit Flordun
Necdet Yakın
Atilla Ergün
Kamer Sadık
Hakkı Kıvanç
Ayfer Feray
İhsan Yüce
Celal Yonat
SAKAR ŞAKİR NEREDE ÇEKİLDİ, BAKKAL NEREDE?
Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.