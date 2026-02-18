Haberler Yaşam Haberleri Sakarya 1. OSB'de kimyasal koku paniği! Bazı fabrikalar tahliye edildi
Giriş Tarihi: 18.02.2026 11:54

Sakarya 1. OSB'de kimyasal koku paniği! Bazı fabrikalar tahliye edildi

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde sabah saatlerinde yayılan kimyasal koku paniğe neden oldu. 10 kişinin hastanelik olduğu olayda bazı fabrikalarda çalışanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kimyasal kokunun nereden yayıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya 1. OSB’de kimyasal koku paniği! Bazı fabrikalar tahliye edildi
  • ABONE OL

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde hissedilen kimyasal koku paniğe neden oldu. İddiaya göre bazı işletmelerde gaz sızıntısı şüphesi üzerine çalışanlar tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı. Yoğun koku nedeniyle çok sayıda işçi fabrikaların önünde toplandı.

KOKU OSB GENELİNDE HİSSEDİLDİ

Kimyasal kokunun Organize Sanayi Bölgesi genelinde hissedildiği öne sürüldü. Bölgedeki çalışanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

10 KİŞİ KOKUDAN ETKİLENDİ, EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimyasal kokudan etkilenen 10 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Koku sebebiyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin kokunun kaynağını tespit etmek için başlattığı çalışma devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya 1. OSB'de kimyasal koku paniği! Bazı fabrikalar tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz