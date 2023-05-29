Sakarya destanı

Sakarya'da Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Demokrasi Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk bayrakları ve parti flamalarıyla alanı dolduranlar, sevinç gösterisinde bulundu. Alanda toplananlara hitap eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, oy verenlere ve vermeyenlere teşekkür ederek, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya" türküsünü seslendirdi. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de 28 Mayıs'ta Türkiye'nin tarih yazdığını belirterek, "Çok güzel bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Elhamdülillah 14 Mayıs'ta Cumhur İttifak'ı olarak milletvekillerimizle çok güzel sonucu sizlerle birlikte aldık ve bu akşam da Cumhurbaşkanımıza Sakarya en güçlü desteği veren illerden biri oldu. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu. AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Lütfi Bayraktar'ın da konuşma yaptığı programa, Cumhur İttifakı'na üye siyasi partilerin il başkanları ve partililer, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever "Tüm Büyükşehir illeri arasında Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği veren 6'ncı il konumundayız. Marmara Bölgesi'nde yine birinciyiz. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna Cumhurbaşkanımıza yeniden layık gören milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.