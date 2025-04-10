Sakarya Karasu’da vahşet: Gemi personeli, TIR şoförünü kalbinden bıçakladı!

Olay, saat 04.30 sıralarında Karasu Limanı'nda meydana geldi. TIR'ı ile Ro-Ro gemisine girmeye çalışan Ahmet Çubukçuoğlu ile gemi personeli O.Ö. arasında aracın yanaşacağı yer konusunda tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada O.Ö., Çubukçuoğlu'nu kalbinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Ahmet Çubukçuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Çubukçuoğlu'nun cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. O.Ö. ise gözaltına alındı. Çubukçuoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi...