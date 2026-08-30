Sakarya Nehri’nde erkek cesedi bulundu! Cesedi oltayla nehirden çıkardı

Olay, saat 11.30 sıralarında Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Türkçaybaşı Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, nehir kenarında balık tutan bir vatandaş, su üzerinde sürüklenen hareketsiz bir kişiyi fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaş, ekiplerin olay yerine gelmesini beklerken olta yardımıyla cesedi kıyıya çekti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de ceset üzerinde ve olay yerinde çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından sudan çıkarılan cesedin 28 Ağustos günü hakkında kayıp başvurusu yapılan Arifiye ilçesinde ikamet eden 41 yaşındaki Gürkan Gencer olduğu tespit edildi. Gencer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.