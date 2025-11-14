Sakarya şehidini uğurladı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Amasya Merzifon Ana Jet Ustünde görev yapan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş 38 yaşındaki Akın Karakuş, Azerbaycan'daki görevden dönen askerlerimizi taşıyan C-130 kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 19 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Karakuş'un, anne ile babasının Gümüşhane'de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken, baba ocağı olan Sakarya'nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehitlerimizin cenazeleri bugün saat 09.00'da Ankara'da yapılan tören sonrası uçaklarla memleketlerine gönderildi. Sakaryalı şehit Akın Karakuş'un cenazesi de uçakla Kocaeli'de Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Karşılama töreni ve edilen duanın ardından Sakarya'ya uğurlanan Karakuş'un naaşı, baba ocağı Serdivan'da cenaze namazının kılınacağı Akşemseddin Camii'ne getirildi. Gözyaşları içerisinde oğlunun tabutunun peşinden ağlayan acılı baba ayakta durmakta zorlandı.

EŞİ VE AİLESİ TABUT BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Burada şehidin tabutunun başında duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin eşi Sinem Karakuş, askeri kıyafetle sarıldığı tabut başında gözyaşı dökerken, "Vatan sağ olsun şehidim" sözleri herkesi duygulandırdı. Anne ve baba Karakuş da Türk bayraklı tabuta sarılıp öperken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi, babasına sarılarak "Baba şehit oldu. Vatan sağolsun şehit oldu. O görevini çok sevdi." sözleriyle yürekleri dağladı.

BAKAN URALOĞLU TÖRENE KATILDI

Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katılarak aileye başsağlığı diledi. Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Sakarya protokolü de törene katılırken, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş da cami avlusunu doldurdu. Karakuş'un cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut omuzlarda taşınarak Serdivan Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.