Sakarya ve İstanbul’da fuhuş operasyonu! 10 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin fuhuş faaliyetlerini organize ettikleri, kadınlara aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri belirlendi. Uzun süreli fiziki ve teknik takiplerin ardından 12–13 Ocak tarihlerinde harekete geçen ekipler, İstanbul ve Sakarya'da 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTILAR VE TESPİT EDİLEN MAĞDURLAR

Operasyonlar kapsamında 2'si yaşı küçük olmak üzere, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu toplam 12 kadın tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlarla ilgili sınır dışı edilme işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Kadınlara fuhuş yaptırdığı değerlendirilen, 3'ü kadın toplam 10 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk parası ile çok sayıda dijital materyal ve cep telefonuna el konuldu. Ele geçirilen dijital materyallerin incelemeye alındığı bildirildi.

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 15–16 Ocak tarihlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.