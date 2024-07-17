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Giriş Tarihi: 17.7.2024 16:52 Son Güncelleme: 17.7.2024 17:27

Sakarya’da 3 yaşındaki kız çocuğu bungalovun havuzunda boğuldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisine tatil için gelen Suudi Arabistanlı ailenin 3 yaşındaki kız çocuğu, kaldıkları bungalovun bahçesinde düştüğü havuzda boğularak can verdi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da 3 yaşındaki kız çocuğu bungalovun havuzunda boğuldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Nailiye Mahallesi'nde bulunan bir bungalov tesisinde sabah saatlerinde tatil için Sapanca'ya gelen ve Suudi Arabistan uyruklu oldukları öğrenilen aile, bir bungalov tesisine yerleşti.

Bungalov tesisinde konaklayan ailenin 3 yaşındaki kızı Almutaırı Sama Abdulrahman, bungalov tesisinin bahçesindeki havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden ailesi, suda çırpınan 3 yaşındaki kız çocuğunu havuzdan çıkartırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Sakarya’da 3 yaşındaki kız çocuğu bungalovun havuzunda boğuldu
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