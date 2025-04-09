Sakarya’da 5 kişinin öldürüldüğü olayda 3 kişi daha adliyede

Serdivan Beşköprü Mahallesi 3167. Sokakta geçen 6 Nisan'da gece saatlerinde gençlerin kavgasına ailelerde karışınca çıkan silahlı çatışmada Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt ve Özgür Özyurt, Fahri Yıldız ile kardeşi Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Polis olayla ilgili yaralılar dahil 12 kişiyi gözaltına almıştı. Hastanede tedavileri süren 2 kişi önceki gün taburcu edilirken 4 kişi ise tedavi ediliyordu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Y. (25), B.T.Y. (50), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y. (45), B.Y. (32), S.T.Y. (27) ve F.K. (17) isimli 8 şüpheli dün sevk edildiği mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanırken bugün bugünde yine tedavileri tamamlanan G.Ö. (39), N.Y. (48) Asayiş Şube Müdürlüğü'nden F.U.U. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altında olan Galip Ö.'nun tedavisi ise sürüyor.