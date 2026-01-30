Sakarya’da 98 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Elperek Mahallesi Kavakdibi Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 98 yaşındaki Şükrü Ulaman'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için yaşlı adamın ikamet ettiği adrese gitti. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.

EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ulaman'ın yakınlarıyla birlikte evin kapısını zorlayarak içeri girdi. Eve giren ekipler, 98 yaşındaki Şükrü Ulaman'ı yatağında hareketsiz halde buldu.



HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Şükrü Ulaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından Şükrü Ulaman'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



KISA SÜRE ÖNCE KAYBETTİĞİ EŞİNİN MEZARINI HER GÜN ZİYARET ETMİŞ

Şükrü Ulaman'ın yaklaşık 8 ay önce eşini kaybettiği, bu süreçte yalnız yaşadığı ve her gün eşinin mezarını ziyaret ettiği öğrenildi.