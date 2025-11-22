Sakarya’da acı kaza: Anne hayatını kaybetmişti! Oğlu da kurtarılamadı

Acı kaza, dün öğle saatlerinde Akyazı'nın Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akyazı ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Ümit Şahin idaresindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metrelik uçuruma düşerek ters döndü. Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Aynur Şahin ve Ç.Ç. (4) ve H.G. (12), araçta sıkışarak ağır yaralandı.