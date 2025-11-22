Sakarya’da acı kaza: Anne hayatını kaybetmişti! Oğlu da kurtarılamadı

Acı kaza, dün öğle saatlerinde Akyazı'nın Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akyazı ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Ümit Şahin idaresindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metrelik uçuruma düşerek ters döndü. Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Aynur Şahin ve Ç.Ç. (4) ve H.G. (12), araçta sıkışarak ağır yaralandı.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulundukları yerden çıkarıldı. Ekipler, sürücünün annesi Aynur Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cansız bedeni, Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 3 yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.