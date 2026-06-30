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Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:33

Sakarya'da acı kaza: Anne ile kızı öldü!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, tatile gelen ailenin içinde olduğu otomobil su kanalına devrildi. Kazada Ayla Gündüz ile kızı Büşra Gündüz yaşamını yitirdi, eşi Haluk Gündüz ağır yaralandı.

DHA
Sakarya’da acı kaza: Anne ile kızı öldü!
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Kaza, dün akşam saatlerinde, D-650 Ferizli-Karasu yolunun Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi. Haluk Gündüz'ün kontrolünü kaybettiği 41 GB 448 plakalı otomobil, su kanalına devrildi. Kazada Gündüz çifti ile kızları Büşra Gündüz yaralandı.

TATİL İÇİN GELMİŞLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayla Gündüz ile kızı Büşra, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Haluk Gündüz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gündüz ailesinin Kocaeli'den tatil için Karasu'ya geldikleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAKARYA #KOCAELİ

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Sakarya'da acı kaza: Anne ile kızı öldü!
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