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Giriş Tarihi: 24.07.2026 15:47

Sakarya'da acı olay! 14 yaşındaki çocuk silahla oynarken kazara kendini vurdu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde 70 yaşındaki adama ait ruhsatlı tabancayla oynayan ve tabancanın ateş alması neticesinde kendini vuran 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Sakarya’da acı olay! 14 yaşındaki çocuk silahla oynarken kazara kendini vurdu
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Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki M.İ., misafir olarak bulunduğu evde F.K. (70) isimli şahsa ait ruhsatlı tabancayı eline aldı.

SİLAHLA OYNADIĞI SIRA KAZARA VURDU

Silahla oynadığı sırada silahın ateş alması neticesinde kendini vuran küçük çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 14 yaşındaki M.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

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Sakarya'da acı olay! 14 yaşındaki çocuk silahla oynarken kazara kendini vurdu
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