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Giriş Tarihi: 31.08.2026 11:19

Sakarya'da aile içi tartışma acı bitti: Fenalaşan baba hayatını kaybetti oğlu tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aile içi tartışma sonrasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahıs toprağa verilirken, olay öncesinde ailesine fiziki temasta bulunduğu iddia edilen oğlu tutuklandı.

İHA Yaşam
Sakarya’da aile içi tartışma acı bitti: Fenalaşan baba hayatını kaybetti oğlu tutuklandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yaşanan aile içi tartışmanın ardından fenalaşan Yakup Çakır, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FENALAŞAN BABA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden Yakup Çakır'ın cenazesi, Ballıkaya Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, Yakup Çakır'ın 27 yaşındaki oğlu Y.İ.Ç. gözaltına alındı. Olay öncesinde ailesine yönelik fiziki temasta bulunduğu iddia edilen Y.İ.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA #AKYAZI

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Sakarya'da aile içi tartışma acı bitti: Fenalaşan baba hayatını kaybetti oğlu tutuklandı
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