Sakarya’da aile içi tartışma acı bitti: Fenalaşan baba hayatını kaybetti oğlu tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yaşanan aile içi tartışmanın ardından fenalaşan Yakup Çakır, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.