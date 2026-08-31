Sakarya’da aile içi tartışma acı bitti: Fenalaşan baba hayatını kaybetti oğlu tutuklandı

FENALAŞAN BABA HAYATINI KAYBETTİ
Hayatını kaybeden Yakup Çakır'ın cenazesi, Ballıkaya Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Olayın ardından jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, Yakup Çakır'ın 27 yaşındaki oğlu Y.İ.Ç. gözaltına alındı. Olay öncesinde ailesine yönelik fiziki temasta bulunduğu iddia edilen Y.İ.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.