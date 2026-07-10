Sakarya’da akılalmaz olay! Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın sözleri gülümsetti: ‘İleriye götür rezil olmayalım’

"AĞABEY İLERİ GÖTÜR REZİL OLMAYALIM"

Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan şahsın, jet skiye binerken ki ilk sözleri ise sahildeki vatandaşları ve görevlileri şaşırttı. Kendisini bota çeken cankurtaranlara dönen vatandaş, "Ağabey beachin ilerisine götür de rezil olmayalım" diyerek ricada bulundu.