Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da akılalmaz olay! Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın sözleri gülümsetti: ‘İleriye götür rezil olmayalım’
Giriş Tarihi: 10.07.2026 13:45

Sakarya’da akılalmaz olay! Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın sözleri gülümsetti: ‘İleriye götür rezil olmayalım’

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaş cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Kameraya yansıyan olayda sudan çıkarılan vatandaşın can havliyle cankurtaranlara söylediği sözler herkesi gülümsetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Sakarya’da akılalmaz olay! Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın sözleri gülümsetti: ‘İleriye götür rezil olmayalım’
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Olay, Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Denizde yüzdüğü esnada dalgaların arasında gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı jet skili cankurtaran ekipleri harekete geçti. Kısa sürede şahsın ulaştığı noktaya giden ekipler, vatandaşı bota alarak sudan çıkardı.

"AĞABEY İLERİ GÖTÜR REZİL OLMAYALIM"

Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan şahsın, jet skiye binerken ki ilk sözleri ise sahildeki vatandaşları ve görevlileri şaşırttı. Kendisini bota çeken cankurtaranlara dönen vatandaş, "Ağabey beachin ilerisine götür de rezil olmayalım" diyerek ricada bulundu.

KAMERA ANBEAN KAYDETTİ

Can kurtaran ekiplerinin kamerasına anbean yansıyan olayda, ekiplerinin vatandaşı güvenli bölgeye ulaştırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARASU #SAKARYA

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Sakarya’da akılalmaz olay! Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın sözleri gülümsetti: ‘İleriye götür rezil olmayalım’
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