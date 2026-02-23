Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 17 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı
Giriş Tarihi: 23.02.2026 01:06

Sakarya'da Anadolu Otoyolu geçişinde 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Arifiye ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, TIR, minibüs ve otomobil ile ticari araçlar arka arkaya kaza yapan araçlara çarptı.

17 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

17 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri Ankara istikametine gidecek olan sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Ekiplerin araçları kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

