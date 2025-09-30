Sakarya’da Aysel Avcı günlerdir kayıptı: Nehir kenarında bulunan cep telefonu acı gerçeği ortaya çıkardı!

Adatepe Mahallesi'nde Sakarya Nehri kıyısında dün gece saatlerinde cep telefonu ve ayakkabılar bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ayakkabı ve cep telefonunun kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysel Avcı'ya ait olduğu belirlendi.