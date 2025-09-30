Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da Aysel Avcı günlerdir kayıptı: Nehir kenarında bulunan cep telefonu acı gerçeği ortaya çıkardı!
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan cep telefonu ve ayakkabıların, kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysel Avcı'ya ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından, nehir ve çevresinde arama yapılırken, Avcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Adatepe Mahallesi'nde Sakarya Nehri kıyısında dün gece saatlerinde cep telefonu ve ayakkabılar bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ayakkabı ve cep telefonunun kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysel Avcı'ya ait olduğu belirlendi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, nehirde ve çevresinde Avcı'yı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Aysel Avcı'nın, Sakarya Nehri'nde 1,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Avcı'nın cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra ön otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

