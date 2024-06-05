Sapanca'daki bir zincir market şubesinde kasa sırası bekleyen bir kadın, başörtülü kadını mide bulandıran sözlerle hedef aldı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde yaşlı bir kadın kasa sırası beklediği sırada başörtülü kadınlara saldırmaya başladı.

Sakarya'da başörtülü kadınlara alçak saldırı! Hakaretler yağdıran ahlaksız kadın gözaltında

MİDE BULANDIRAN SÖZLER...

Ağza alınmayacak sözler sarf eden ahlaksız kadın, "Sizin burada işiniz yok. G..ü b..lu köpekler! Defolun gidin. Karafatmalar sizi" diyerek hakaret yağdırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli N.Ş. (63) hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.