Sakarya’da bütün mahalle diken üstünde: Yakalamak için nöbet tutuyorlar! Gulyabani filmi gerçek oldu...

Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde yaklaşık 6 aydır devam eden olayda iddialara göre, gece saatlerinde kimliği bilinmeyen bir şahsın, evinde ve bahçesinde oturan vatandaşlara taş attığı, lazer tuttuğu ve çeşitli şekillerde rahatsızlık verdiği ifade edildi. Mahalle sakinlerinin kendi imkanları ile taktırdıkları kameraları taş atarak kıran ve rahatsızlık vermeye devam eden şahsı yakalamak için kalabalık gruplar halinde nöbet tutan vatandaş ise henüz sonuç alamadı.

3 gün önce vatandaş ve şahıs arasında yaşanan kovalamaca esnasında şahsın kaçarken arkasını dönüp taş attığı ve attığı taşın ise bir vatandaşın ayağına gelerek yaraladığı öne sürüldü.