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Giriş Tarihi: 4.08.2026 16:14

Sakarya’da çöp ev alarmı! Kiralık evi tıbbi atıkla doldurdu: O hemşire için hukuki süreç başlatıldı!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda acil servis hemşiresi H.Ç., kiraladığı evi adeta çöp eve dönüştürdü. Evi tıbbi atık ve hastane malzemeleri ile dolduran kiracının tahliyesine yönelik hukuki süreç başlatıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Sakarya’da çöp ev alarmı! Kiralık evi tıbbi atıkla doldurdu: O hemşire için hukuki süreç başlatıldı!
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Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Acil Servisi'nde görev yapan hemşire H.Ç.'nin kaldığı daireden çevreye kötü kokular yayılması üzerine apartman sakinleri durumu bina yönetimi ve ev sahibine bildirdi.

EVİNİ ÇÖPLE DOLDURMUŞ

Ev sahibinin uyarılarına rağmen H.Ç.'nin konuyla alakalı aksiyon almaması ile olay yargıya taşındı. Mahkemenin kararı doğrultusunda bilirkişi tarafından dairede incelemeler yapıldı. Kötü koku nedeniyle maske kullanılarak girilen evdeki odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğu görüldü.

ATIKLAR TAVANA KADAR ULAŞTI

İnceleme esnasında ev içerisinde çok sayıda naylon poşet, tıbbi poşetler sargı bezleri gibi ürünlerin bulunduğu ve çeşitli noktalarda çöplerin tavana ulaştığı belirlendi. Mahkemeye sunulan raporun ardından, kiracı H.Ç.'nin tahliyesine yönelik hukuki süreç başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SERDİVAN #SAKARYA

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Sakarya’da çöp ev alarmı! Kiralık evi tıbbi atıkla doldurdu: O hemşire için hukuki süreç başlatıldı!
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