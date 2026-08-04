Sakarya’da çöp ev alarmı! Kiralık evi tıbbi atıkla doldurdu: O hemşire için hukuki süreç başlatıldı!

EVİNİ ÇÖPLE DOLDURMUŞ

Ev sahibinin uyarılarına rağmen H.Ç.'nin konuyla alakalı aksiyon almaması ile olay yargıya taşındı. Mahkemenin kararı doğrultusunda bilirkişi tarafından dairede incelemeler yapıldı. Kötü koku nedeniyle maske kullanılarak girilen evdeki odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğu görüldü.