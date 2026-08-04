Sakarya’da çöp ev alarmı! Kiralık evi tıbbi atıkla doldurdu: O hemşire için hukuki süreç başlatıldı!

EVİNİ ÇÖPLE DOLDURMUŞ
Ev sahibinin uyarılarına rağmen H.Ç.'nin konuyla alakalı aksiyon almaması ile olay yargıya taşındı. Mahkemenin kararı doğrultusunda bilirkişi tarafından dairede incelemeler yapıldı. Kötü koku nedeniyle maske kullanılarak girilen evdeki odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğu görüldü.
ATIKLAR TAVANA KADAR ULAŞTI
İnceleme esnasında ev içerisinde çok sayıda naylon poşet, tıbbi poşetler sargı bezleri gibi ürünlerin bulunduğu ve çeşitli noktalarda çöplerin tavana ulaştığı belirlendi. Mahkemeye sunulan raporun ardından, kiracı H.Ç.'nin tahliyesine yönelik hukuki süreç başlatıldı.