Sakarya’da DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ’ye yönelik operasyonlar: 8 gözaltı

1 GÖZALTI, 1 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 kişi ile FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.