Sakarya’da DEAŞ’ın finans yapılanmasına operasyon!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgütün para transferlerinden sorumlu oldukları, "hawala" olarak bilinen gayriresmi para transfer sistemini kullandıkları ve MASAK ile HTS raporlarında yapılan incelemelerde işlem gören kişilerle para transferleri ve iletişim kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.





3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda 16 Haziran 2026 tarihinde Adapazarı ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu 1 kişi ile Suriye uyruklu 2 kişi olmak üzere toplam 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





DÖVİZ, ALTIN VE HAWALA DEKONTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1090 adet hawala dekontu, 25 gram altın, 28 bin 494 dolar, 7 bin 200 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.