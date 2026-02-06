Sakarya’da dehşet! Emekli polis önce eşini sonra MHP ilçe başkanını öldürdü

Alınan ilk bilgilere göre, Karapürçek ilçe merkezinde meydana gelen olayda ismi A.Y. isimli emekli polis, evde eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis, tabancayla eşini vurdu. Kadın ağır yaralanırken, eşini vurduktan sonra ilçe merkezinde emlak ofisi bulunan MHP İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın yanına giden emekli polis A.Y., burada silahını ateşledi. Başından vurulan MHP İlçe Başkanı Mustafa Hıraç ağır yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kadın ve Mustafa Hıraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kanlı olayın ardından emekli polis memuru, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Cinayetlerin nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.