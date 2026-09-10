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Giriş Tarihi: 10.09.2026 17:37

Sakarya’da denizde balık avlarken İHA buldular!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçılar tarafından su üzerinde İHA bulundu. Patlama riskinin bulunmadığı tespit edilen İHA detaylı inceleme için götürüldü.

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İHA Yaşam
Sakarya’da denizde balık avlarken İHA buldular!
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Olay, Karasu Limanı'na yaklaşık 1,5 mil mesafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde avlanan Karasulu balıkçılar, su yüzeyinde bir insansız hava aracı olduğunu fark ederek durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerinde ilk incelemelerde bulundu.

Ekiplerce yapılan ilk kontrollerde İHA'nın patlayıcı madde içerip içermediği incelendi. Yapılan değerlendirmelerde herhangi bir patlama riskinin bulunmadığı tespit edildi.

Güvenlik önlemleri altında bulunduğu yerden çıkarılan İHA, detaylı incelemelerin sürdürülmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#KARASU #SAKARYA

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Sakarya’da denizde balık avlarken İHA buldular!
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